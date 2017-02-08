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Анатолий Хованцев: Логинов сейчас в хорошем состоянии

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от выступлений мужской команды страны на чемпионате мира-2017.

- Стрельбище в Хохфильцене открытое. Если слева или справа будет боковой ветер, это сильно повлияет на расклад сил. В нормальных условиях Шипулин вполне может быть претендентом на медали наряду с Фуркадом, Свенсеном, Бе, Шемпом и австрийцами. Быстрая стрельба при хорошей форме на трассе может помочь не только Шипулину, но и Бабикову с Цветковым.

Не знаю, поставят ли Логинова на старт с первой же гонки, но, судя по чемпионату Европы, сейчас он в достаточно хорошем состоянии. В любом случае, у ребят есть все шансы на медали. Хотя предсказывать сложно — биатлон слишком непредсказуемый вид спорта, здесь можно в один момент растерять все свое преимущество, - рассказал Хованцев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

На мировом первенстве 2016 года, которое проходило в норвежском Холменколлене, российская команда впервые осталась без медалей.

Расписание чемпионата мира-2017:

9 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (женщины)

11 февраля – спринт (мужчины)

12 февраля – гонка преследования (женщины)

12 февраля – гонка преследования (мужчины)

15 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

17 февраля – эстафета (женщины)

18 февраля – эстафета (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)



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