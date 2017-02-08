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«Спартак» отзаявил Макеева с чемпионата России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» отзаявил защитника Евгения Макеева, который может продолжить карьеру в «Рубине» или «Локомотиве».

По информации портала News24hitc.ru, главный тренер Массимо Каррера заявил руководству клуба, что не видит игрока в своей команде.

Сообщается также, что у Макеева в настоящий момент есть два конкретных предложения – от «Локомотива» и «Рубина».

Казанский клуб испытывает большие проблемы с лимитом на легионеров и пытается привлечь футболистов с российским гражданством, а железнодорожники ищут способ укрепить линию обороны.

Представитель «Спартака» заявил, что футболист скорее всего останется в клубной системе и будет выступать за «Спартак-2» в ФНЛ.

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