«Вашингтон» разгромил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе
Хоккеисты «Вашингтона» одержали уверенную победу (5:0) над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 11-й минуте встречи счет открыл капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, реализовавший численное преимущество.
Затем голами отметились Бретт Коннолли, Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Маркус Юханссон, которому ассистировал Овечкин.
Голкипер хозяев Брэйден Холтби оформил «шатаут», отразив все 24 броска по своим воротам. Отметим, что «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд.
Матч
Вашингтон - Каролина - 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 10:23 (1:0). Коннолли (Карлсон, Бураковски), 13:47 (2:0). Эллер (Коннолли, Шмидт), 46:10 (3:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 46:37 (4:0). Юханссон (Овечкин, Нисканен), 54:12 (5:0).
Место и дата
08 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция