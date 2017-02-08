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«Сент-Луис» обыграл «Оттаву», Тарасенко оформил дубль

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» уверенно переиграли «Оттаву» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, на прошлой неделе был отправлен в отставку главный тренер «Блюзменов» Кен Хичкок. На его место был назначен 43-летний Майк Йео.

В сегодняшней встрече двумя заброшенными шайбами отметился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. А окончательный счет матча установил Иван Барбашев, забросивший свою первую шайбу в НХЛ.

Матч

Оттава - Сент-Луис - 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы:

Пяярви-Свенссон (Шаттенкирк), 21:51 (0:1). Тарасенко (Штястны, Перрон), 26:46 (0:2). Берглунд (Перрон, Агостино), 41:46 (0:3). Стеен (Штястны), 50:43 (0:4). Тарасенко (Стеен, Парайко), 53:49 (0:5). I. Barbashev 55:01 (0:6).

Место и дата

08 февраля 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция



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