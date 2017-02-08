«Сент-Луис» обыграл «Оттаву», Тарасенко оформил дубль

Хоккеисты «Сент-Луиса» уверенно переиграли «Оттаву» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, на прошлой неделе был отправлен в отставку главный тренер «Блюзменов» Кен Хичкок. На его место был назначен 43-летний Майк Йео.

В сегодняшней встрече двумя заброшенными шайбами отметился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. А окончательный счет матча установил Иван Барбашев, забросивший свою первую шайбу в НХЛ.



