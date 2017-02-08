День в истории. Ивану Скобреву - 34!

Сегодня отмечает день рождения титулованный российский конькобежец Иван Скобрев.

Иван Скобрев родился 8 февраля 1983 года в Хабаровске.

Начал заниматься скоростным бегом на коньках в родном городе под руководством тренера Виталия Важнина.

К Олимпийским играм в Ванкувере Скобрев готовился вместе со сборной Италии под руководством Маурицио Маркетто, с которым прекратил сотрудничество в ходе к подготовке к сезону 2010/2011, так как был доволен работой нового главного тренера сборной России К.Полтавца. На Олимпиаде в Канаде Иван завоевал серебро (на дистанции 10 000 метров) и бронзу (5000 метров).

А на чемпионате мира-2011 в Калгари россиянин стал победителем в классическом многоборье.

13 февраля 2016 года на чемпионате мира в Коломне официально объявил о завершении спортивной карьеры. Последним официальным стартом Ивана стала командная гонка на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

В ноябре прошлого года Скобрев перешел на тренерскую работу в хоккейный клуб «Динамо» (Москва).







