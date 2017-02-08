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Два гола Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Лос-Анджелесом» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Российский форвард «Молнии» Никита Кучеров сегодня отметился двумя заброшенными шайбами, а его товарищ по команде Владислав Наместников сделал две результативные передачи.

Победа над «Королями» не позволила «Тампе» покинуть последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджеле, потерпевший второе поражение кряду после серии из пяти побед, идет девятым Западе, сохраняя шансы на попадание в плей-офф.

Матч

Тампа-Бэй - Лос-Анджелес - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Друэн 8:46 (1:0). Кучеров (Шустр, Наместников), 26:55 (2:0). Дюмон (Хедман, Браун), 31:02 (3:0). Кучеров (Наместников, Уитковски), 38:18 (4:0). Кобёрн (Друэн, Вермин), 53:08 (5:0).

Место и дата

08 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция


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