Два гола Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»

Валерий Каменский: Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо для всего мирового хоккея

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ на Играх-2018.