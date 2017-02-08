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«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команде Диего Симеоне не удалось выбить "Барселону" из Кубка Испании
Команде Диего Симеоне не удалось выбить "Барселону" из Кубка ИспанииИсточник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. «Барселона» пробилась в финал Кубка Испании-2016/17, несмотря на два удаления по ходу ответного матча с «Атлетико».

2. Автора гола каталонцев Луиса Суареса позабавила красная карточка, но, большому счету, уругвайцу сейчас не до смеха. Если клуб не сможет обжаловать решение арбитра, нападающий будет вынужден пропустить решающий матч турнира.

3. Продолжает погоню за национальным Кубком и «Бавария». Однако подопечные Карло Анчелотти, наверное, уже забыли, когда им в последний раз удавалось одержать крупную и убедительную победу.

4. В другом матче 1/8 финала турнира «Астория» и «Арминия» протестировали новшество ФИФА - четвертую замену, предусмотренную в дополнительное время игры.

5. Московский «Спартак» отзаявил защитника Евгения Макеева, игравшего за команду с 2007 года. Его новым клубом может стать «Локомотив» или казанский «Рубин».

6. Сегодня в австрийском Хохфильцене пройдет конгресс IBU, на котором могут быть существенно ужесточены санкции за применение спортсменами запрещенных препаратов. Об этом рассказал глава организации Андерс Бессеберг.

7. А уже завтра стартует главный турнир сезона в мировом биатлоне. Чемпионат мира по традиции откроет смешанная эстафета. Своими ожиданиями от первенства и прогнозами делятся двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев и авторитетный тренер Анатолий Хованцев.

8. Полузащитник леверкузенского «Байера» Хакан Чалханоглу проявил недюжинное благородство, отказавшись от зарплаты в клубе за четыре месяца. Футболист посчитал, что его дисквалификация - это в первую очередь его проблема.

9. Промоутер Кэти Дува твердо намерена подбить на взлете карьеру российского «полутяжа» Артура Бетербиева. Если с этим бойцом не справится ее кубинский подопечный Салливан Баррера, вернуть должок Артуру попытается сам Сергей Ковалев

10. Сразу несколько российских форвардов блеснули результативностью в сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Дубли сумели оформить Владимир Тарасенко и Никита Кучеров. Не остался в долгу и Александр Овечкин.

Именинники дня: Сегодня день рождения отмечают знаменитый российский конькобежец Иван Скобрев и титулованная итальянская фигуристка Каролина Костнер.

Блог дня: «Скоро приеду в Америку и побью всех». Топовые выражения Александра Емельяненко.


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