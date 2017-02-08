Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, поскольку «Вольфсбург» стал оказывать давление
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.
Напомним, действующий чемпион страны одолел волков благодаря голу полузащитника Дугласа Косты.
«Я доволен игрой нашей команды до 80-й минуты, мы контролировали ход игры. К сожалению, мы не воспользовались возможностью забить и второй мяч. А в последние 10 минут у нас были проблемы, поскольку соперник стал оказывать на нас давление. Очень важно, что «Бавария» вышла в четвертьфинал этого турнира», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически