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Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, поскольку «Вольфсбург» стал оказывать давление

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. 

Напомним, действующий чемпион страны одолел волков благодаря голу полузащитника Дугласа Косты.

«Я доволен игрой нашей команды до 80-й минуты, мы контролировали ход игры. К сожалению, мы не воспользовались возможностью забить и второй мяч. А в последние 10 минут у нас были проблемы, поскольку соперник стал оказывать на нас давление. Очень важно, что «Бавария» вышла в четвертьфинал этого турнира», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».

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