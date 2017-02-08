Нобель Арустамян: В «Роме» обязаны сохранить Спаллетти, Лучано – умнейший тренер
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что руководство «Ромы» должно позаботиться о новом контракте для наставника команды Лучано Спаллетти.
Напомним, накануне столичный клуб разгромил в матче 23-го тура Серии А «Фиорентину» (4:0).
«Отличный матч «Ромы». В Риме обязаны сохранить Спаллетти. Умнейший тренер», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.
На данный момент команда итальянского тренера занимает второе место в первенстве страны, уступая лидирующему «Ювентусу» 4 очка.
Матч
Рома - Фиорентина - 4:0 (1:0)
Голы
Джеко 39 (1:0). Фацио 58 (2:0). Наингголан 75 (3:0). Джеко 83 (4:0).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Рюдигер, Эмерсон, Наингголан (Гренье, 89), Строотман, Де Росси (Паредес, 85), Эль-Шаарави (Тотти, 81), Джеко
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра (Иличич, 63), Астори, Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Валеро, Санчес Морено, Бабакар, Бернардески (Тельо, 74)
Предупреждения:
Строотман, 18; Де Росси, 56 - Санчес Морено, 35; Валеро, 41; Гонсало, 57
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
07 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция