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Гвардиола настаивает на покупке защитника «Атлетика»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой вернулся к идее приобретения защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Лапорта.

Как сообщает Mirror, английский клуб предпримет попытку заполучить игрока сборной Франции грядущим летом. Отмечается, что сумма трансфера может составить 55 млн фунтов. Также сообщается, что наставник «горожан» в выборе нового защитника отдает предпочтение именно Лапорту, а не футболисту «Саутгемптона» Вирджелу ван Дейку.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник «Атлетика» провел во всех турнирах 28 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 7 желтых карточек. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.

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