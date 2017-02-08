«Барселона» попытается обжаловать красную карточку Луиса Суареса

Руководство «Барселоны» попытается обжаловать красную карточку форварда Луиса Суареса, полученную в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Напомним, уругваец был удален на 90-й минуте встречи за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам футболист сине-гранатовых и представители каталонского клуба утверждают, что действия не были намеренными.

Отметим, что по сумме двух матчей в финал Кубка Испании вышла «Барселона» (3:2).