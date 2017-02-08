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«Барселона» попытается обжаловать красную карточку Луиса Суареса

Источник:  MarcaКомментарии

Руководство «Барселоны» попытается обжаловать красную карточку форварда Луиса Суареса, полученную в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Напомним, уругваец был удален на 90-й минуте встречи за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам футболист сине-гранатовых и представители каталонского клуба утверждают, что действия не были намеренными.

Отметим, что по сумме двух матчей в финал Кубка Испании вышла «Барселона» (3:2).

Матч

Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 43 (1:0). Гамейро 83 (1:1).

Состав

Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Суарес Д. (Маскерано, 62), Роберто, Туран (Бускетс, 71), Месси, Суарес Л.

Атлетико: Мойя, Савич, Годин (Эрнандес Л., 49), Луис, Хуанфран, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Карраско, Сауль, Торрес (Гамейро, 61), Гризманн

Незабитые пенальти

Гамейро (Атлетико), 80

Предупреждения:

Роберто, 19; Ракитич, 66; Силлессен, 76; Суарес Л., 87; Бускетс, 90 - Карраско, 36; Савич, 77; Луис, 90

Удаления:

Роберто, 56; Суарес Л., 90 - Карраско, 69

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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