«Барселона» попытается обжаловать красную карточку Луиса Суареса
Руководство «Барселоны» попытается обжаловать красную карточку форварда Луиса Суареса, полученную в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).
Напомним, уругваец был удален на 90-й минуте встречи за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам футболист сине-гранатовых и представители каталонского клуба утверждают, что действия не были намеренными.
Отметим, что по сумме двух матчей в финал Кубка Испании вышла «Барселона» (3:2).
Матч
Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 43 (1:0). Гамейро 83 (1:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Суарес Д. (Маскерано, 62), Роберто, Туран (Бускетс, 71), Месси, Суарес Л.
Атлетико: Мойя, Савич, Годин (Эрнандес Л., 49), Луис, Хуанфран, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Карраско, Сауль, Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Незабитые пенальти
Гамейро (Атлетико), 80
Предупреждения:
Роберто, 19; Ракитич, 66; Силлессен, 76; Суарес Л., 87; Бускетс, 90 - Карраско, 36; Савич, 77; Луис, 90
Удаления:
Роберто, 56; Суарес Л., 90 - Карраско, 69
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция