Величко и Сиволап проиграли представителям Германии в квалификации турнира в США

читайте также

Лямин и Барсук вышли в четвертьфинал ОИ по пляжному волейболу Российские спортсмены Никита Лямин и Дмитрий Барсук вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Уколова и Бирлова выиграли финал чемпионата России Евгения Уколова и Екатерина Бирлова выиграли финал чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Сочи.

Уколова и Бирлова представят Россию на Олимпиаде Главный тренер женской сборной России по пляжному волейболу Георгий Ряжнов сообщил, что Екатерина Бирлова и Евгения Уколова выступят в составе сборной России по пляжному волейболу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Красильников и Семенов узнали соперников по олимпийскому турниру Российский дуэт - Вячеслав Красильников и Константин Семенов – узнал соперников по олимпийскому турниру в пляжном волейболе.

Семенов и Красильников получили лицензию для участия на Олимпиаде-2016 Российский дуэт Константин Семенов и Вячеслав Красильников завоевал лицензию для участия в турнире по пляжному волейболу в рамках Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

Семенов и Красильников выиграли серебро ЧЕ по пляжному волейболу Российский дуэт - Константин Семенов и Вячеслав Красильников - стал серебряным призером чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходил в швейцарском Биле.

Уколова и Бирлова вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу Российский дуэт Евгения Уколова - Екатерина Бирлова вышел в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Биле.

Семенов и Красильников вышли в полуфинал ЧЕ Российский дуэт - Константин Семенов и Вячеслав Красильников - пробился в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Биле.

Семенов и Красильников проиграли в финале этапа Мирового тура в Сочи Россияне Константин Семенов и Вячеслав Красильников уступили в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сочи.

Красильников и Семенов вышли в финал этапа Мирового тура в Сочи Российский дуэт в составе Константина Семенова и Вячеслава Красильникова вышел в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Сочи.

Россияне Стояновский и Ярзуткин выиграли серебро на турнире «Оупен» в Иране Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин заняли второе место на турнире категории «Оупен» по пляжному волейболу в Иране.

Семенов и Красильников проиграли в четвертьфинале турнира в США Российский дуэт Константин Семенов и Вячеслав Красильников не сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема по пляжному волейболу в американском Лонг-Бич.

Уколова и Бирлова проиграли в финале чемпионата Европы Российский дуэт Евгения Уколова и Екатерина Бирлова стал вторым на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Клагенфурте.

Уколова и Бирлова вышли в полуфинал чемпионата Европы Российский дуэт Евгения Уколова и Екатерина Бирлова вышел в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Клагенфурте.

Семенов и Красильников вышли в 1/8 финала чемпионата Европы Российский дуэт Константин Семенов и Вячеслав Красильников вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Клагенфурте.

Бразильянки заняли весь пьедестал на ЧМ в Нидерландах Бразильские спортсменки завоевали все 3 медали чемпионата мира по пляжному волейболу в Нидерландах.

Россияне выбыли из ЧМ Российские спортсмены завершили выступления на чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах.

Евгения Уколова и Екатерина Бирлова победили в первом матче турнира категории «Мэйджор» Российские волейболистки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова выиграли в первом туре турнира в хорватском Порече.

Большие надежды «Большого шлема». Почему россиянки не будут играть в финале 9 место — лучший результат россиян в московском этапе турнира «Большого шлема» по пляжному волейболу.