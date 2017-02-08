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Величко и Сиволап проиграли представителям Германии в квалификации турнира в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Форт-Лодердейле (США) стартовал турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу.

В первом раунде квалификации россияне Игорь Величко и Максим Сиволап проиграли Германии Джонатану Эрдманну и Армину Доллингеру из Германии.

Встреча между спортсменами завершилась со сетом 1:2 (25:23, 20:22, 17:19). Таким образом, представители РФ не смогли пробиться в основную сетку соревнований.

Отметим, что с группового этапа стартуют российские дуэты Вячеслав Красильников / Никита Лямин и Олег Стояновский / Артем Ярзуткин. Турнир завершится 12 февраля.

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