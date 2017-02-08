Ростовцев победил в масс-старте на Универсиаде
Российский лыжник Дмитрий Ростовцев одержал победу в масс-старте на 30 километров классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.
Ростовцев преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды. Второе место занял еще один россиянин - Валерий Гонтарь. Третье место у представителя Казахстана Сергея Малышева.
Напомним, что зимняя Универсиада завершится в Алма-Ате сегодня. Сборная России уже завоевала 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Универсиада
Алма-Ата (Казахстан)
8 февраля
Лыжные гонки
Мужчины
30 км (К).
1. Дмитрий Ростовцев – 1:19.37,5
2. Валерий Гонтарь (оба – Россия) – +0,3
3. Сергей Малышев (Казахстан) – + 0,5…
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