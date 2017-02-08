Ростовцев победил в масс-старте на Универсиаде

Российский лыжник Дмитрий Ростовцев одержал победу в масс-старте на 30 километров классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.

Ростовцев преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды. Второе место занял еще один россиянин - Валерий Гонтарь. Третье место у представителя Казахстана Сергея Малышева.

Напомним, что зимняя Универсиада завершится в Алма-Ате сегодня. Сборная России уже завоевала 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Универсиада

Алма-Ата (Казахстан)

8 февраля

Лыжные гонки

Мужчины

30 км (К).

1. Дмитрий Ростовцев – 1:19.37,5

2. Валерий Гонтарь (оба – Россия) – +0,3

3. Сергей Малышев (Казахстан) – + 0,5…