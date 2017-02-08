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WBO: Не собираемся возвращать Поветкина в рейтинг

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент WBO Франциско Валькарсель сообщил, что российский тяжеловес Александр Поветкин не будет включен обратно в рейтинг.

- Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны, - сказал Валькарсель ТАСС. 

Ранее стало известно, что Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). 

Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердила положительный допинг-тест.

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