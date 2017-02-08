Евгений Плющенко: Если бы в Сочи катал программу в личных соревнованиях, остался бы парализованным

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какие эмоции остались у фигуриста после Олимпийских игр в Сочи.

- Это, конечно, и радость, и горесть. В командных соревнованиях мы разорвали всех. На нас никто не возлагал таких надежд. Не буду кривить душой — мы и сами думали, что максимум будет серебро.

Что касается личного турнира, да, я не смог выступить. У меня была травма. Это печально, это неприятно, это останется на всю жизнь. Но пройдет еще немного времени — и станет известно, что тогда произошло на самом деле. Узнаете реально такую историю — детективную. И сделаете выводы. А если бы я катался не первым в разминке, а, например, третьим-четвертым, можно было бы сделать новокаиновую блокаду, обезболить все — и я бы пошел выступать? Когда я только прилетел в Израиль на операцию к доктору Пекарскому, он мне сказал: «Если бы ты это сделал на новокаиновой блокаде, то могла бы быть парализация». Я прошел через очень сложный момент. На меня набросились все. Потом, конечно, когда увидели операцию, увидели эту сломанную конструкцию в позвоночнике, многие начали включать, как говорится, задний ход. Были неприятные моменты. Но мы их прожили, стали сильнее, - цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, что Евгений Плющенко пропускает соревновательный сезон-2016/17. В то же время, фигурист не исключает возможность своего участия в олимпийском турнире 2018 года.