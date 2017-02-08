Лукаку рассчитывает вернуться в «Челси»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку готов сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, игрок сборной Бельгии согласен вернуться в «Челси», цвета которого он защищал с 2011 по 2014 гг. Отмечается, что футболист «ирисок» хочет выступать в Лиге чемпионов. Именно поэтому он намерен покинуть мерсисайдский клуб.

Также сообщается, что главный тренер «Челси» Антонио Конте нацелен на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату, который не проходит в основу «сливочных», и готов рассмотреть предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 23-летний Лукаку провел во всех турнирах 25 матчей, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 млн евро, а его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2019 года.