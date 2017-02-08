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Сергей Рыжиков: Поедем в Мадрид на матч «Реал» - «Наполи»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, что собирается посетить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». 

- После первого сбора ездил домой на два дня. Сейчас в Мадрид поедем на «Реал» с «Наполи». Посмотрим Лигу чемпионов. Почему не на «Барселону»? Она в Париже играет. На «Реал» билеты достать легче, лететь никуда не надо. Часик - и уже в Мадриде, - цитирует Рыжикова «Матч ТВ».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантъяго Бернабеу». В настоящее время футболисты «Рубина» проводят предсезонный сбор в Малаге. 

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