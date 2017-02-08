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Дамир Исмагулов: В бою против Эру у меня нет права на ошибку и я настроен только на победу

Источник:  Mix FightКомментарии

Боец смешанного стиля Дамир Исмагулов - о своем предстоящем бое против Моргана Эру на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74.

«Я помню, что этот француз Морган Эру должен был биться со мной еще раньше, но у него что-то случилось с визой, и вместо него соперником стал Вячеслав Тен . Причем, как я понял, этот парень желает заявить о себе в промоушене и хочет драться именно со мной. Ну, или может не только со мной, а вообще с топовыми бойцами М-1 Global. Что ж, это его желание, и, я полагаю, он будет крайне мотивирован.

Я знаю, что все свои победы он одержал досрочно, а все поражения заработал решениями. Смотрел один из его боев, который он провел в феврале прошлого года. Волевой соперник, идет до конца, непросто будет у него забрать победу. Правда, с тех пор прошел год, за это время многое могло измениться. В общем, он эдакая темная лошадка, которая хочет о себе заявить. Честно говоря, срок на подготовку конкретно против определенного соперника очень маленький. Плюс травма и много разных обстоятельств, которые затрудняют мою подготовку. Но я настроен на победу. Причем я настроен даже не на этого француза. Я ожидал, что буду драться с Бутенко, однако пока что получилось так, что я после своего поединка буду смотреть его бой с Яндиевым.

Я понимаю, что француз едет только за победой, и я не должен его пропустить. Я осознаю, какой это огромный риск для меня и для моей команды. У меня нет права на ошибку, ведь если я проиграю, то отлечу назад в титульной гонке. А мы проделали такую огромную работу, столько прошли. Я от боев никогда не отказывался, и сам просил дать мне выйти именно на этом турнире, 18 февраля. Матчмейкерам удалось найти того, кто готов выйти этим же числом против меня с таким же коротким сроком на подготовку. А в ринге всяко может быть.

Еще хочу добавить, что раньше не знал, а сейчас понимаю, сколько людей переживают и болеют за меня. Я видел, сколько их голосовало за меня, когда я был заявлен в номинациях «Прорыв года» и «Бой года» - из Казахстана, из России. Многие болельщики ждут моего боя, и я не могу их подвести. Я знаю, все хотят видеть бой за пояс, весь Оренбург этого ждет. И я мог бы не рисковать и не драться сейчас с французом, а просто подождать победителя боя Бутенко-Яндиев. Но я не привык ждать и просто отсиживаться, я привык доказывать, что я заслужил все, что получаю. Поэтому спортсмен из Франции, хоть и темная лошадка, но меня он не пугает», - сказал Исмагулов.

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