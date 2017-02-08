Полузащитник сборной Сербии перешел в «Крылья Советов» (фото)

Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», ряды самарского клуба пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович.

Срджан Мияилович перешел в "Крылья Советов"https://t.co/zZyiuhKee0 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 8 февраля 2017 г.

О деталях соглашения игрока не уточнятся, однако известно, что последним клубом 23-летнего футболиста был турецкий «Кайсериспор».

Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов, а за основную команду дебютировал в 18 лет.

Всего за карьеру он провел 172 матча, а его контракт с прежним клубом был рассчитан до 2018 года. Отметим, что портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 3 млн евро.

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