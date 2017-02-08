Победитель боя Емельяненко – Митрион может провести поединок за звание чемпиона Bellator

Как стало известно «Советскому спорту», победитель поединка между Федором Емельяненко и Мэтттом Митрионом в следующем бою может сразиться за пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Поединок Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля рано утром по московскому времени в рамках шоу Bellator 172. В рамках этого же турнира проведет свой бой один из учеников Последнего императора — Анатолий Токов. Его соперником станет Франциско Фарнце.

Напомним, что на данный момент в американском промоушене нет чемпиона в тяжелом дивизионе. Последним, кто владел этим титулом, был россиянин Виталий Минаков. Однако, организация решила отобрать у него титул из-за того, что боец долгое время не выступал в рамках организации.