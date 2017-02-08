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Игорь Тер-Ованесян: Президент IAAF жрал запрещенные препараты в 1980-м году, когда выиграл золото ОИ в Москве

Источник:  RT на русскомКомментарии

Призер Олимпийских игр по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесян обвинил президента IAAF Себастьяна Коу в употреблении допинга.

«Очень боюсь, что если лжи вокруг легкой атлетики будет становиться все больше, то люди просто не будут заниматься этим видом спорта. А зачем, если сегодня человек – первый, а завтра выясняется, что он употреблял допинг? Взять ту же ситуацию с Татьяной Лебедевой. Прошло девять лет после

Олимпийских игр в Пекине, и ее решили убрать. Да все рекордсмены мира в лёгкой атлетике употребляли допинг!

Тот же президент IAAF Себастьян Коу… Я совершенно убежден, что он жрал запрещенные препараты в 1980-м году, когда выиграл золото Олимпийских игр в Москве. Зато потом он стал членом английского парламента», – сказал Тер-Ованесян, слова которого приводит RT.

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