В ФИФА выявлены новые случаи коррупции

Международная федерация футбола (ФИФА) провела внутреннее расследование и выявила новые правонарушения в организации, сообщил Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Расследование проводила юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, ФИФА заплатила ей более 30 миллионов долларов. Новые факты расследования станут поводом для преследования чиновников ФИФА американскими и швейцарскими судами.

В ходе расследования представители организации обнаружили новые случаи коррупции в ФИФА, в которых замешаны бывшие чиновники. Полный отчет расследования будет представлен ФИФА в конце февраля.

Напомним, что расследования в ФИФА начались еще в 2015 году. Тогда обвинения в коррупции были выдвинуты против главы организации Йозефа Блаттера, главы УЕФА Мишеля Платини и других должностных лиц. В декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. В феврале срок дисквалификации был сокращен до шести лет. А в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Платини, оставив в силе дисквалификацию, но дополнительно сократив ее до четырех лет. В июне 2016 года ФИФА сообщила, что за пять лет Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор федерации Маркус Каттнер присвоили более 79 миллионов швейцарских франков.