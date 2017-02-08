Бывший член президиума ВФЛА: Это нонсенс: за наши с вами деньги легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов не верит, что сборную России допустят до чемпионата мира в Лондоне.

На сегодняшний день уже 35 отечественных спортсменов выразили желание выступить на чемпионате мира под нейтральным флагом

- Уверен, что в этом году проблемы не закончатся. Нейтральный флаг - это катастрофа. Это нонсенс: за наши с вами деньги люди будут выступать под нейтральным флагом. Если бы они сами готовились, вопросов бы не было, но это не так. Получается, что пенсионеры не допивают - не доедают, а они (спортсмены) почему-то должны выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, - цитирует Кустова «Собеседник».

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.