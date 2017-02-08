Марсьяль хочет покинуть «Юнайтед» из-за непростых отношений с Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль принял решение покинуть английский клуб грядущим летом.

Как сообщает издание Mirror, игрок сборной Франции недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который ранее заявил, что не может постоянно давать шанс одному футболисту.

Отмечается, что форвард посещал Париж и провел соответствующие переговоры с «ПСЖ». Информацию о поездке Марсьяля во Францию подтвердил Моуринью на одной из пресс-конференций.

Добавим, что в декабре прошлого года агент игрока заявил, что ведет переговоры о его трансфере в «Севилью».

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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