Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марсьяль хочет покинуть «Юнайтед» из-за непростых отношений с Моуринью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль принял решение покинуть английский клуб грядущим летом.

Как сообщает издание Mirror, игрок сборной Франции недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который ранее заявил, что не может постоянно давать шанс одному футболисту. 

Отмечается, что форвард посещал Париж и провел соответствующие переговоры с «ПСЖ». Информацию о поездке Марсьяля во Францию подтвердил Моуринью на одной из пресс-конференций.

Добавим, что в декабре прошлого года агент игрока заявил, что ведет переговоры о его трансфере в «Севилью».

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Читайте также:

Арбуз оказался вкуснее. Как Габриэл Жезус отправил Агуэро в запас

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тьерри Анри: Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом стал «Монако»Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри - о чемпионате Франции.Лукаку рассчитывает вернуться в «Челси»Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку готов сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Evening Standard.Гвардиола настаивает на покупке защитника «Атлетика»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой вернулся к идее приобретения защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Ляпорта.ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Кевин Кураньи: Я не перехожу в брестское «Динамо»Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи на своей странице в facebook опроверг информацию о переходе в «Динамо» Брест.«Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной БолгарииТульский «Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, права на которого принадлежат «Легии».«ПСЖ» претендует на АгуэроИнтерес к нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Украинцы Дедечко и Антонов не подошли «Анжи»Полузащитник Денис Дедечко и нападающий Алексей Антонов не сумели пройти просмотр в «Анжи». Об этом сообщает Tribuna.com.Роман Бабаев: Защитник «Спортинга»? Это очередной слухГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к защитнику лиссабонского «Спортинга» Марвину Зегелару.Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядокДиректор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал возможность подписания контракта с 35-летним бывшим форвардом московского «Динамо» Кевином Кураньи. Сейчас игрок находится на сборе команды в Турции.Полузащитник «Динамо-2» Левин перешел в «Младу Болеслав»Полузащитник «Динамо-2» Владислав Левин стал игроком чешского клуба «Млада Болеслав».Кураньи может перейти в брестское «Динамо»Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи может перейти в «Динамо» из Бреста. Сейчас он тренируется вместе с командой.Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окноТайс Слегерс, пресс-атташе ПСВ, поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит».«Арсенал» по просьбе Венгера попробует приобрести Майкла КэррикаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может сменить клубную прописку грядущим летом.«Локо» интересуется нападающим из Австрии? Свежие трансферные слухи«Локо» интересуется нападающим из Австрии? Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Мората станет игроком «Челси» летом 2017 годаФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)Французский полузащитник потратил пятую часть своей зарплаты на виллу с пятью спальнями, сауной и игровой комнатой.Микаэль Сильвестр: Надеюсь, Марсьяль не пойдет по стопам Погба. Он должен остаться и показать характерБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о ситуации своего соотечественника Антони Марсьяля, который может покинуть команду грядущим летом.Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаБесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаРоссийский клуб может подписать контракт с игроком сборной Уругвая, ранее выступавшим в «Ювентусе» и «Барселоне».«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезонФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в английском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд.
Главные новости
Футбол
Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)
Хоккей
Метсола, Ли и Козун - лучшие игроки недели в КХЛ
Футбол
Вице-губернатор Приморского края: «Лучу-Энергии» необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей
Биатлон
Подчуфарова пропустит индивидуальную гонку на ЧМ, зато выступит с Акимовой в смешанной эстафете
MMA
Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211
MMA
Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выудмал историю, а это вызвало раздражение у руководства Bellator
Футбол
Черевченко назначен главным тренером «Балтики»
Футбол
«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клуб
Теннис
Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна
Футбол
В ФИФА выявлены новые случаи коррупции
все новости
самое популярное

НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчи

ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Антони Марсьяль
Антони Марсьяльвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы