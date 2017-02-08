«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клуб

Руководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, рассказал первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.

- Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе, - заявил Гуськов ТАСС. - «Ростову» крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы, результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе.

Бердыев с 2014 года возглавляет «Ростов». В сезоне-2015/16 донской клуб завоевал серебряные медали чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов. Сейчас Бердыев занимает пост вице-президента клуба.

Ранее портал «Реальное время» сообщал, что по окончании сезона Бердыев возглавит московский «Локомотив».

