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Черевченко назначен главным тренером «Балтики»

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером калининградской «Балтики». Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.

Он сменил на посту главного тренера Игоря Захаряка, при котором команда в осенней части первенства ФНЛ не одержала ни одной победы. 

Черевченко возглавлял «Локомотив» с 2015 по 2016 годы. В тренерском штабе железнодорожников он работал с 2008 года. «Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает предпоследнее 19-е место.  

Ранее появилась новость, что бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике». 

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