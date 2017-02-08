Черевченко назначен главным тренером «Балтики»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером калининградской «Балтики». Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.

Он сменил на посту главного тренера Игоря Захаряка, при котором команда в осенней части первенства ФНЛ не одержала ни одной победы.

Черевченко возглавлял «Локомотив» с 2015 по 2016 годы. В тренерском штабе железнодорожников он работал с 2008 года. «Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает предпоследнее 19-е место.

Ранее появилась новость, что бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике».