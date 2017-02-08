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Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выудмал историю, а это вызвало раздражение у руководства Bellator

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Непобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».

– В каком случае вы можете перейти в UFC?
– Если мы договоримся об этом с руководством Bellator или я отработаю свой контракт, который рассчитан на четыре поединка. Только так я смогу самостоятельно распоряжаться своей карьерой. Кто-то выдумал эту историю с подписанием контракта, а это вызвало раздражение у руководства Bellator. Сейчас уже все в порядке, однако, было непросто все уладить. 

Полная версия интервью с Минаковым выйдет сегодня в 12.30 мск.

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