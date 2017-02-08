Виталий Минаков: Линдерман выходит с огромным желанием победить, а это делает его очень опасным соперником

Непобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».

– Что вы думаете о Ди Джее Линдермане, с которым встретитесь 23 февраля на турнире Fight Nights в Химках.

– В принципе, много говорить не стану: единственное, на что стоит обратить внимание, это его опыт. У Ди Джея он действительно есть. Посмотрел его бои, что-то для себя отметил. Очевидно, он любит завершать встречи досрочно, и выступает первым номером.

У каждого из нас есть шанс выйти победителем. Вообще, в этом виде спорта делать какие-то прогнозы очень тяжело. Здесь любая деталь может решить исход поединка. Например, тебя могут просто недооценивать, что сейчас и происходит с Линдерманом. Да, он не творит что-то запредельное, но он боец с характером. Он выходит с огромным желанием победить, а это делает его очень опасным соперником.

Полная версия интервью с Минаковым выйдет сегодня в 12.30 мск.