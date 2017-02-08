Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211
Как сообщает издание Globo.com, экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.
Его соперником станет американец Бен Ротвелл. Бойцы раньше не встречались в октагоне.
Ранее бразилец пообещал, что в 2017 году вернет звание чемпиона и привезет титул в чеченскую республику.
Напомним, что главным поединком этого турнира станет противостояние чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича и претендента Джуниора дос Сантоса.
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