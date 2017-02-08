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Никита Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Народный артист России и кинорежиссер Никита Михалков стал еще одним послом III зимних Всемирных военных игр.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года и объединят около 1000 сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО. В ходе соревнований будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Официальными послами Игр уже стали двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева. Именно Елена Исинбаева на торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля 2017 года, будет нести флаг Российской Федерации. 

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