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Тьерри Анри: Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом стал «Монако»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри - о чемпионате Франции.

«Я рад за «Ниццу», которая начала играть в три защитника. Браво, тренер! – заявил в интервью L’Equipe Тьерри Анри - бывший игрок сборной Франции, а ныне помощник тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. - Я рад за «ПСЖ». Они пытаются вывести клуб на новый уровень. Стоит отметить и школу клуба – там своя система подготовки, своя философия.

За границей о чемпионате Франции судят по «ПСЖ». Через интерес к этому клубу больше смотрят матчи Лиги 1. Да, у них есть деньги, согласен. Но ведь надо отметить и хороший менеджмент, все заточено под проект.

Болельщик идет на стадион, там хорошая атмосфера. Но моя самая большая любовь - это «Монако». Там отличные болельщики и тренер, который проделал большую работу. В команде сочетание опытных игроков и молодых талантов. Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом Франции стал «Монако». 

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