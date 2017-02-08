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Подчуфарова пропустит индивидуальную гонку на ЧМ, зато выступит с Акимовой в смешанной эстафете

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, кто из девушек выступит в смешанной эстафете и в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

- 7 февраля уже объявили команде состав на смешанную эстафету и индивидуальную гонку. Смешанную эстафету готовятся бежать Подчуфарова и Акимова, запасной - Слепцова. Индивидуальную гонку бегут остальные девчонки, Подчуфарова отдыхает, - сказал Норицын в интервью «Матч ТВ». 

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля. У женщин за сборную России на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 

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