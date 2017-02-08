Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Петр Ян: Чтобы научиться навыкам борьбы, нужно пройти семь сборов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легчайшей весовой категории Петр Ян продолжает готовиться к реваншу против чемпиона лиги ACB Магомеда Магомедова.

«Закончился мой двухнедельный сбор по борьбе в Хасавюрте. Конечно, чтобы научиться навыкам борьбы, этого очень мало. Как минимум нужно пройти пять-семь сборов Хочу поблагодарить тренера Зелимхана Гусейнова за отличные тренировки. Также, спасибо ребятам из зала, которые нагружали», - заявил Ян.

Напомним, что бой Магомедов — Ян состоится 15 апреля в Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяВиталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяНепобежденный российский боец Виталий в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211Как сообщает издание Globo.com, экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.Виталий Минаков: Линдерман выходит с огромным желанием победить, а это делает его очень опасным соперникомНепобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Победитель боя Емельяненко – Митрион может провести поединок за звание чемпиона BellatorКак стало известно «Советскому спорту», победитель поединка между Федором Емельяненко и Мэтттом Митрионом в следующем бою может сразиться за пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе.18 февраля в Москве состоится турнир по кикбоксингу W5: Пашпорин - Петросян18 февраля в Москве состоится турнир по кикбоксингу W5: Пашпорин - Петросян18 февраля на арене ДС «Динамо» в Крылатском состоится одно из самых ожидаемых событий для любителей единоборств.Дамир Исмагулов: В бою против Эру у меня нет права на ошибку и я настроен только на победуБоец смешанного стиля Дамир Исмагулов - о своем предстоящем бое против Моргана Эру на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74.Александр Емельяненко может провести бой с МонсономМенеджер американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона Маршалл Коминс подтвердил, что бой-реванш Снеговика с Александром Емельяненко возможен.M-1 Challenge 74. Денес Карвальо сразится против Малыгина18 февраля открывать международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 будет бой между Денесом Карвальо (Бразилия, 5-1) и Вадимом Малыгиным (Сечь PRO и MMA-Север, 7-2-1).Коэффициент на победу Федора Емельяненко в бою против Митриона постоянно падает19 февраля на турнире Bellator 172 российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет бой против американца Мэтта Митриона.Тони Фергюсон: Макгрегор исчезнет из ММА, как призракНа прошлой неделе чемпион UFC в легком весе ирландец Конора Макгрегор во время интервью в Манчестере жестко высказался о Тони Фергюсоне.День в истории. Валентину Молдавскому – 25!Сегодня исполнилось 25 лет одному из самых перспективных бойцов ММА Валентину Молдавскому, который является частью команды Fedor Team.Антигулов может провести бой против Хермана на турнире UFC в мартеМенеджер российского бойца смешанного стиля Гаджимурада Антигулова Ризван Магомедов сообщил, что его подопечный свой следующий поединок в UFC проведет 4 марта против представителя США Эда Хермана.Федор готовится к Bellator, а Саша – к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделюФедор готовится к Bellator, а Саша – к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделюОпределились соперники для Андрея Корешкова в Bellator, Магомеда Бибулатова в UFC и Виталия Минакова в Fight Nights.Эдилов дебютирует в UFC в маеРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Абдул-Керим Эдилов проведет свой первый поединок в UFC после дисквалификации. Бой состоится в мае.Харитонов может выступить в Bellator в марте, Янькова – в апрелеРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов свой следующий поединок в организации Bellator может провести в конце марта.Промоушен Fight Nights объявил о дате своих турниров в начале 2017 годаКомпания Fight Nights Global объявила о дате своих турниров в начале 2017 года.Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия МинаковаНепобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова«Советский спорт» вспоминает самые крутые поединки с участием Виталия Минакова, которому сегодня исполняется 32 года.День в истории. Виталию Минакову – 32 года!Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Виталий Минаков сегодня отмечает свое 32-летие.Кадыров подарил Хасбулаеву за победу над бразильцем Mercedes-Benz (видео)Президент Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz W212 российскому бойцу Магомедрасулу Хасбулаеву.Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3»Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3»Международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу: Russian Сhallenge 3 пройдет 19 марта в Москве.
Главные новости
Футбол
Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)
Хоккей
Метсола, Ли и Козун - лучшие игроки недели в КХЛ
Футбол
Вице-губернатор Приморского края: «Лучу-Энергии» необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей
Биатлон
Подчуфарова пропустит индивидуальную гонку на ЧМ, зато выступит с Акимовой в смешанной эстафете
MMA
Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211
MMA
Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выудмал историю, а это вызвало раздражение у руководства Bellator
Футбол
Черевченко назначен главным тренером «Балтики»
Футбол
«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клуб
Теннис
Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна
Футбол
В ФИФА выявлены новые случаи коррупции
все новости
самое популярное

НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчи

ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства