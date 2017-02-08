Петр Ян: Чтобы научиться навыкам борьбы, нужно пройти семь сборов
Российский боец смешанного стиля легчайшей весовой категории Петр Ян продолжает готовиться к реваншу против чемпиона лиги ACB Магомеда Магомедова.
«Закончился мой двухнедельный сбор по борьбе в Хасавюрте. Конечно, чтобы научиться навыкам борьбы, этого очень мало. Как минимум нужно пройти пять-семь сборов Хочу поблагодарить тренера Зелимхана Гусейнова за отличные тренировки. Также, спасибо ребятам из зала, которые нагружали», - заявил Ян.
Напомним, что бой Магомедов — Ян состоится 15 апреля в Москве.
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