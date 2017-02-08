Янис Тимма: Результат предыдущей встречи с «Летувос Ритас» не имеет значения

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».

- Результат нашей предыдущей встречи не будет иметь никакого значения. Игра начнется с 0:0, и мы сделаем все, чтобы добиться победы. Лично мне комфортно играть в Вильнюсе, он рядом с Латвией, поэтому я тут чувствую себя, как дома, - приводит слова Тиммы официальный сайт «Летувос Ритас».

Напомним, матч Еврокубка «Летувос Ритас» - «Зенит» пройдет 8 февраля в Литве и начнется в 20:00. Предыдущая встреча между этими командами закончилась победой петербуржцев со счетом 88:79.

Команда Василия Карасева с тремя победами в пяти матчах занимает второе место в группе G, литовцы с двумя победами идут на третьем месте. В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место в своих группах. «Зениту» для выхода в следующую стадию турнира достаточно не проиграть с разницей в девять очков.

Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-офф