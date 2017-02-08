Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Янис Тимма: Результат предыдущей встречи с «Летувос Ритас» не имеет значения

Источник:  БК «Летувос Ритас»Комментарии

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».

- Результат нашей предыдущей встречи не будет иметь никакого значения. Игра начнется с 0:0, и мы сделаем все, чтобы добиться победы. Лично мне комфортно играть в Вильнюсе, он рядом с Латвией, поэтому я тут чувствую себя, как дома, - приводит слова Тиммы официальный сайт «Летувос Ритас».

Напомним, матч Еврокубка «Летувос Ритас» - «Зенит» пройдет 8 февраля в Литве и начнется в 20:00. Предыдущая встреча между этими командами закончилась победой петербуржцев со счетом 88:79.

Команда Василия Карасева с тремя победами в пяти матчах занимает второе место в группе G, литовцы с двумя победами идут на третьем месте. В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место в своих группах. «Зениту» для выхода в следующую стадию турнира достаточно не проиграть с разницей в девять очков.

Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-офф

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Пушков: Если «Зенит» проиграет «Летувос Ритас» – не пройдет в четвертьфинал ЕврокубкаЦентровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от матча последнего тура группового этапа топ-16 Еврокубка против «Летовус Ритас».Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-оффГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».Василий Карасев: Не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперниковГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе своей команды над рижским ВЭФ (82:73).«Цмоки-Минск» в овертайме обыграли УНИКС, ВЭФ уступил «Зениту»Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Цмоки-Минск» дома в овертайме обыграли УНИКС, а ВЭФ в домашнем матче проиграл «Зениту».Соперник «Зенита» по ЛЕ «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате БельгииВ матче 25-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» вничью сыграл с «Локерном» (0:0).Сергей Карасев – MVP января в Единой лиге ВТБФорвард «Зенита» Сергей Карасев назван самым полезным игроком по итогам январских матчей в Единой лиге ВТБ.Артурс Шталбергс: В матче с «Зенитом» сломался Стребков и мы посыпалисьГлавный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением о поражения от «Зенита» во втором этапе Еврокубка (66:90).Василий Карасев: В матче с «Нижним» сделали то, что должны былиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» во втором этапе Еврокубка (90:66).Артурс Шталбергс: «Нижний Новгород» и «Зенит» понимают важность очного матча в ЕврокубкеГлавный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс поделился ожиданиями от матча против «Зенита».Василий Карасев: Игра с «Нижним Новгородом» очень важная – в случае неудачи «Зенит» потеряет шансы на выход из группыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Еврокубка против «Нижнего Новгорода».Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защитыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данковЕдиная лига ВТБ опубликовала список участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Сочи.«Нижний Новгород» потерпел крупное поражение от «Летувоса Ритаса»«Летувос Ритас» дома разгромил «Нижний Новгород» (99:73) в четвертом туре группового этапа Еврокубка.Василий Карасев: Мне уже надоело терпеть отвратительное судейство матчей «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении своей команды от «Хапоэля» в Еврокубке (81:97).«Зенит» уступил «Хапоэлю» в Еврокубке, Тулсон набрал 27 очков«Зенит» в матче Еврокубка на выезде уступил иерусалимскому «Хапоэлю» со счетом 81:97 (17:19, 20:22, 22:28, 22:28).«Зенит» победил «Астану» и набрал больше 100 очков в третьем матче подрядВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл «Астану» со счетом 105:82.Василий Карасев: «Астана» может создать проблемы кому угодноГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча против «Астаны».«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБА«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБААмаре Стаудмайр летом 2016-го завершил 14-летную карьеру в НБА. Сейчас он игрок «Хапоэля» и заканчивать с баскетболом совсем не торопится.
Главные новости
Футбол
Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)
Хоккей
Метсола, Ли и Козун - лучшие игроки недели в КХЛ
Футбол
Вице-губернатор Приморского края: «Лучу-Энергии» необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей
Биатлон
Подчуфарова пропустит индивидуальную гонку на ЧМ, зато выступит с Акимовой в смешанной эстафете
MMA
Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211
MMA
Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выудмал историю, а это вызвало раздражение у руководства Bellator
Футбол
Черевченко назначен главным тренером «Балтики»
Футбол
«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клуб
Теннис
Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна
Футбол
В ФИФА выявлены новые случаи коррупции
все новости
самое популярное

НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчи

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Летувос Ритас
Летувос Ритаскалендарьстатистика
Янис Тимма
Янис Тиммавсе новости