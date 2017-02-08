Вице-губернатор Приморского края: «Лучу-Энергии» необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков заявил, что в «Луче-Энергии» проходят работы по формированию нового правления команды, после чего клуб рассчитывает на появление нового партнера для финансирования.

«В феврале прошлого года клуб покинул основной спонсор – компания ДЭК. Для нас это было полной неожиданностью. Чтобы разрешить этот вопрос, к руководству «Русгидро» обращался губернатор Владимир Миклушевский, но безрезультатно. На момент, когда ДЭК был партнером «Луча», существовало недофинансирование. Например, обещали 230 миллионов рублей, а перечислялось 190, и так продолжалось года три. В дальнейшем мы искали различные источники финансирования, полностью сохранив расходы на «Луч» в бюджете Приморского края. Более того, в конце прошлого года губернатор добавил приморскому клубу еще 30 миллионов рублей. Мы видели ситуацию, к счастью, появились люди, которые не бросили клуб в трудную минуту.



В 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование, как и в прошлом году (150 млн рублей), сейчас закрываем долг 11 миллионов за счет внебюджетных средств по налогам. Благодаря этому будут разблокированы счета, а клуб сможет получить краевые субсидии на первое полугодие 2017 года. Плюс у нас идет работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны войти люди, заинтересованные в развитии клуба, готовые помочь ему, в том числе и финансово. Клубу необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что при новом правлении такие суммы появятся. Продолжается также поиск титульного спонсора, но это большая работа. Подчеркну – это не принудительная обязанность, а добровольная. «Луч» — это не только профессиональные игроки, но и детская школа. Это, наверное, самое главное, почему приморский клуб до сих пор существует»

Накануне СМИ сообщили, что в клубе нет денег на вторую часть чемпионата, а игроки не получали зарплаты с осени прошлого года.

На данный момент команда из Владивостока занимает 9 место в таблице ФНЛ, набрав 32 очка.