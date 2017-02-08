Метсола, Ли и Козун - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола («Амур»), в трех гостевых матчах одержавший три победы. Метсола отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником признан Крис Ли («Металлург» Мг), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 7 (2+5) очков. Защитник «Магнитки» завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+4). На счету Ли также 9 бросков по воротам соперников.

Лучшим нападающим признан Брэндон Козун («Локомотив»), в двух гостевых матчах набравший 6 (4+2) очков (лучший результат недели в лиге). В обоих матчах нападающий ярославцев отметился дублями.

Лучшим новичком признан нападающий Денис Алексеев («Адмирал»), в трех гостевых матчах забросивший две шайбы. Первая, в ворота новокузнецкого «Металлурга», стала для игрока дебютной в КХЛ. 19-летний нападающий дальневосточников в среднем проводил на льду 11 минут 13 секунд.