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Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На срочно созванной пресс-конференции губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что досрочно уходить в отставку не собирается:

- Я буду баллотироваться на очередных выборах. По закону я имею право на это. Слухи об отставке безосновательны.

Савченко руководит регионом с 1993 года, срок его полномочий истекает в текущем году.

«Советский спорт» уже сообщал о грядущей отставке руководителей пяти регионов. Некоторые СМИ сообщали о семи регионах. Двое губернаторов уже ушли досрочно в отставку на этой неделе - это глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

«Советский спорт» незадолго до нового года публиковал свой рейтинг регионов – по уровню развития там спортивной инфраструктуры. Допускаем, что негативные показатели ряда регионов из этого рейтинга могли ускорить принятие решения о судьбе ряда губернаторов.


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