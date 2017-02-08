Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)

Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».

Pancarta en el campo del Bayern de Múnich: "Zozulya vete ya" y "Expulsa a los nazis del fútbol" pic.twitter.com/W7xtN9SOsv — Christian Sellés (@chselles) 8 февраля 2017 г.

Таким образом немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано», которые ранее выступали против перехода украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По мнению болельщиков мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.