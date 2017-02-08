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Черчесов посетил тренировку «Рубина» в Испании

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Рубина» в Испании.

Об этом сообщает твиттер казанской команды.

«На сегодняшней тренировке «Рубина» присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым», - говорится в сообщении казанского клуба. 

В настоящее время Рубин» проводит предсезонный сбор в Малаге. Подопечные Хавьера Грасии проведут еще два контрольных матча. 13 февраля в Марбелье они сыграют с московским «Спартаком», 14 февраля в Ла Кала - с китайским «Чайна Форчун». 

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