Черчесов посетил тренировку «Рубина» в Испании
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Рубина» в Испании.
Об этом сообщает твиттер казанской команды.
«На сегодняшней тренировке «Рубина» присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым», - говорится в сообщении казанского клуба.
На сегодняшней тренировке #FCRK присутствует тренерский штаб @TeamRussia во главе со Станиславом Черчесовым#РубиновыеСборы #НашРубин— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 февраля 2017 г.
В настоящее время Рубин» проводит предсезонный сбор в Малаге. Подопечные Хавьера Грасии проведут еще два контрольных матча. 13 февраля в Марбелье они сыграют с московским «Спартаком», 14 февраля в Ла Кала - с китайским «Чайна Форчун».
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