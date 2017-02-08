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Александр Касперович: Участие Малышко, Волкова, Виролайнен и Услугиной в ЧМ зависит от выступлений основы

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.

- Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.

Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира. Сборная находится в Хохфильцене. Сегодня состоится официальная тренировка, а завтра уже первая гонка - смешанная эстафета.

Два биатлониста и две биатлонистки - Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, - находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках, - рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович. 

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля. 

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина. 

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