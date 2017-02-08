Илья Кутепов: Второй сбор потяжелее, до постели добираемся, как убитые (видео)
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объяснил, чем отличается первый сбор столичной команды от второго.
«Второй сбор потяжелее проходит, чем первый. Сейчас нагрузки побольше, выросла интенсивность. Но пока все в порядке, слава богу, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. Последние два дня тренировки очень тяжелые, но организм потихоньку привыкает к нагрузкам. До постели добираемся, как убитые. Только ложишься на подушку – и сразу спать. Сейчас самое главное набраться сил и в оптимальной форме подойти к игре, к 5 марта.
Внимание со стороны тренерского штаба сборной всегда стимулирует, более мотивирует, но это не значит, что ты должен сломя голову бегать по полю. Продолжаем тренироваться в том же духе. Но я, если честно, не обращаю внимания, что на меня кто-то смотрит из тренеров сборной.
Когда последний раз забивал в официальных матчах? Наверное, за «Спартак-2». За основную команду пока не удавалось. Я пока делаю свое дело в обороне, а впереди у нас есть кому забивать. На стандарты подключаюсь, но пока не удается забить», – сказал Кутепов в интервью клубному телевидению.