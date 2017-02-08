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Илья Кутепов: Второй сбор потяжелее, до постели добираемся, как убитые (видео)

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объяснил, чем отличается первый сбор столичной команды от второго.

«Второй сбор потяжелее проходит, чем первый. Сейчас нагрузки побольше, выросла интенсивность. Но пока все в порядке, слава богу, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. Последние два дня тренировки очень тяжелые, но организм потихоньку привыкает к нагрузкам. До постели добираемся, как убитые. Только ложишься на подушку – и сразу спать. Сейчас самое главное набраться сил и в оптимальной форме подойти к игре, к 5 марта.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной всегда стимулирует, более мотивирует, но это не значит, что ты должен сломя голову бегать по полю. Продолжаем тренироваться в том же духе. Но я, если честно, не обращаю внимания, что на меня кто-то смотрит из тренеров сборной.

Когда последний раз забивал в официальных матчах? Наверное, за «Спартак-2». За основную команду пока не удавалось. Я пока делаю свое дело в обороне, а впереди у нас есть кому забивать. На стандарты подключаюсь, но пока не удается забить», – сказал Кутепов в интервью клубному телевидению.

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