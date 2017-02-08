Анатолий Мещеряков: Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане

Вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков считает, что агенты полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука хотят заработать много денег на трансфере футболиста.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что «Локомотив» сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде.

- По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане, - цитирует Мещерякова ТАСС.

Ранее сообщалось. что интерес к Миранчуку проявляют «Рубин», «Краснодар» и Спартак». Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.