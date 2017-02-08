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Виталий Мутко: РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной России в марте.

- Второй соперник есть, и вы знаете кто. Все согласовано. Я отправил письмо на Первый канал, время попросил нужное, - заявил Мутко ТАСС.

Напомним, что один соперник сборной России уже известен - сборная Бельгии. Матч запланирован на 28 марта и пройдет в Сочи. По поводу второго соперника точного ответа нет. Ранее сообщалось, что подопечные Станислава Черчесова могут провести товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара.

Мутко добавил, что все соперники по товарищеским матчам в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года будут достойными.

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