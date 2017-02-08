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Брат Азара: Совсем скоро многие скажут: «Ничего себе, вот это игрок!»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Торган Азар, полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и брат хавбека «Челси» Эдена Азара, высоко оценил способности футболиста лондонской команды.

«У Эдена есть все, чтобы стать лучшим игроком в мире. Это знают абсолютно все. Но сейчас есть два футболиста, которые входят в число избранных – это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Моему брату придется подождать.

Лично для меня Эден уже лучший. Хочу, чтобы он попал в тройку претендентов на «Золотой мяч». Думаю, у него это получится. Совсем скоро многие скажут: «Ничего себе, вот это игрок!», – сказал Торган Азар.

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