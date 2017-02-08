Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Зенит» отказался приобретать Нобоа
Первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Зенит» отказался
приобретать 31-летнего полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.
- До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала
возможность перехода Нобоа в «Зенит». Руководство вело переговоры, но в
последний момент питерский клуб отказался приобретать игрока», - приводит слова
Гуськова ТАСС.
Напомним, контракт Нобоа с «Ростовом» заканчивается в июне.
В текущем сезоне 31-летний игрок провёл 13 матчей в РФПЛ и забил один мяч.
«Зенит» имел право дозаявить на Лигу Европы трех игроков. Ими стали Бранислав Иванович, Ибрагим Цаллагов и Эрнани. Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков в заявку не попали. В 1/16 финала Лиги Европы петербургский клуб сыграет против «Андерлехта». Первый матч в Бельгии пройдет 16 февраля, ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля.
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