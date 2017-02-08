Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Зенит» отказался приобретать Нобоа

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Зенит» отказался приобретать 31-летнего полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

- До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность перехода Нобоа в «Зенит». Руководство вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать игрока», - приводит слова Гуськова ТАСС.

Напомним, контракт Нобоа с «Ростовом» заканчивается в июне. В текущем сезоне 31-летний игрок провёл 13 матчей в РФПЛ и забил один мяч.

«Зенит» имел право дозаявить на Лигу Европы трех игроков. Ими стали Бранислав Иванович, Ибрагим Цаллагов и Эрнани. Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков в заявку не попали. В 1/16 финала Лиги Европы петербургский клуб сыграет против «Андерлехта». Первый матч в Бельгии пройдет 16 февраля, ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля.

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