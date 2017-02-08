Сергей Гончар: Джастин Шульц по игре похож на меня

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.

- Сергей, вы уже второй год работаете тренером «Питтсбурга» по защитникам. И вот я вижу, например, что ваш подшефный Джастин Шульц идет четвертым в клубе по очкам (37) после Фила Кессела (50), Евгения Малкина (54) и Сидни Кросби (60). Раньше парень не был нужен «Эдмонтону», а в следующем году он на «Матч звезд» попадет!

- Я буду этому только рад. Но у нас не только Шульц, но и остальные ребята спрогрессировали. Прибавил Йан Коул (18), да и другие защитники. Надо отдать им должное – они много работают, пашут, разбирают видео. Отсюда и взлет. Вообще у нас подобралась трудолюбивая группа ребят, которая умеет хорошо слушать. В этом плане нам повезло. Меня радует их правильный настрой.



- Многим экспертам кажется, что тот же Шульц в большинстве – это вылитый Сергей Гончар!

- Может быть, да – какие-то моменты есть. Похож на меня, согласен.