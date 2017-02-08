Сергей Гончар: Удивило, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛ

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.

- Вас удивил выбор «100 величайших защитников в истории НХЛ», который был объявлен во время звездного уик-энда в Лос-Анджелесе?

- В том смысле, что в список не попал Женя Малкин? Для меня это очень удивительно, если честно. Человек выиграл два Кубка Стэнли, кучу индивидуальных призов. Я это говорю не потому, что он – мой друг. А потому, что Малкин реально достоин быть в этой сотне. Он это заслужил своей игрой и результатами.

- Сам Женя хорошо ответил, что в следующем сезоне, когда лига будет отмечать 101-й год, он хотел бы стать 101-м хоккеистом в этом списке.

- Он так с юмором сказал, молодец. Но если без шуток, Малкин должен в этой сотне быть. И не на 101 или 110-м месте, а выше.