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Чемпионат мира по League of Legends пройдет в Китае

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Чемпионат мира по League of Legends пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае.

Формат проведения ЧМ-2017 был расширен и теперь включает предварительную стадию, предшествующую групповой. Команды из LMS на чемпионате будут представлять 3 команды вместо двух. В зависимости от итогов MSI-2017 некоторые регионы смогут взять на ЧМ-2017 вторую команду. Три команды корейского региона не будут участвовать в предварительной стадии и отправятся сразу в групповую.

Более подробно ознакомиться с форматом можно по ссылке.

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