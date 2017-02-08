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«Ростов»: До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность перехода Нобоа в «Зенит»

Источник:  ТАССКомментарии

«Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской области Игорь Гуськов. 

«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – цитирует Гуськова ТАСС.

Также сообщается, что между «Зенитом» и «Ростовом» была договоренность по трансферу Нобоа, а наставник питерской команды Мирча Луческу по-прежнему сохраняет заинтересованность в полузащитнике. Отмечается, что также рассматривался вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

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