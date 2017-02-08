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Люк Барнатт: Халидов в конце своего пути, я же только начинаю его

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Английский боец смешанного стиля Люк Барнатт (12-3) дал комментарий в преддверии поединка против Мамеда Халидова (32-4), который представляет Польшу.

«Я сам просил об этом бое уже давно. Мамед – самое большое имя в европейском ММА вне UFC. А если вы с этим не согласны – вы просто не разбираетесь в теме.

Как только я начал работать с ACB в качестве комментатора, я сразу сказал, что хотел бы здесь подраться, но единственный бой, который мне интересен – это бой с Мамедом. И, наконец, я получил свой шанс. ACB перевернуло рынок ММА в Европе и я уверен, если все будет продолжаться в таком же темпе, то и в западной ее части они наделают много шуму. Я рад быть частью этой молодой и «голодной» организации. Им на всех плевать. Они идут своей дорогой и это честь быть частью этого пути.

Халидов достаточно давно имеет рычаги воздействия на вопросы, касающиеся его карьеры. В Польше он настоящая легенда ММА, и каждый бой за его спиной была поддержка публики. Но сейчас ему предстоит встреча с мощным молодым бойцом. Такого у него уже давненько не было. Он находится в самом конце своего пути, я же только начинаю его», - сказал Барнатт.

Бой Люк Барнатта и Мамеда Халидова состоится 11 марта на турнире ACB 54 в Манчестере, Англия.

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